Crosswood : la maturité moyenne de la dette est de pratiquement 5 ans

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, le patrimoine global de Crosswood est valorisé à 103,6 millions d'euros. L'ANR de liquidation, après impôt, s'élève à 7,74 euros au 30 juin (7,26 euros au 31 décembre 2021), prenant en compte une valorisation de SCBSM par la quote-part de ses capitaux propres. Sur la base d'une valorisation boursière de la participation dans SCBSM et après impôt, l'ANR de liquidation ressortirait à 4,46 euros par action.

L'ANR est calculé après versement d'un dividende de 0,48 euro/ action, dont 0,38 euro mis en paiement en septembre 2021 et 0,10 euro en juin 2022.

Le résultat net semestriel s'élève à 6,1 ME (4 ME 1er 2021).

Compte-tenu des cessions, réalisées en 2021, des deux actifs immobiliers parisiens, soit les immeubles de la rue Lesueur (XVIème arrondissement) et de la rue Alfred Roll (XVIIème arrondissement), pour un total de 11,3 ME, le résultat avant impôts des activités poursuivies est marginal (0,3 ME).

L'endettement financier net ressort à 5,7 ME à fin juin 2022 (3,9 ME au 31 décembre 2021), après prise en compte du paiement du solde du dividende (1,1 ME) et l'impôt effectivement payé au 1er semestre 2022 (1,1 ME). Le ratio d'endettement LTV (Loan to value) reste parfaitement mesuré, à 4,95% au 30 juin 2022. La maturité moyenne de la dette atteint 4,63 ans (4,92 ans à fin 2021) pour un taux moyen de 1,72% (2,06% à fin 2021).

Perspectives

L'objectif de Crosswood reste de gérer et optimiser son patrimoine immobilier tout en accompagnant sa participation dans SCBSM.