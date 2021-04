Crosswood : l'ANR de liquidation, avant impôt, s'élève à 8,04 euros

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2020, le patrimoine immobilier brut de Crosswood s'élevait à 24,6 ME, contre 25,1 ME au 31 décembre 2019 auquel s'ajoute la participation dans la Société d'Investissement Immobilier Cotée SCBSM valorisée à hauteur de 73,5 ME.

Le patrimoine total de la société CROSSWOOD est composé de :

74,89% participation dans SCBSM ;

11,56% commerces ;

7,26% bureaux ;

6,29% logements.

L'ANR de liquidation, avant impôt, s'élevait à 8,04 euros à fin décembre 2020 contre 7,08 euros à fin 2019, prenant en compte une valorisation comptable des actions SCBSM pour 15,56 euros par action. Sur la base d'une valorisation purement boursière de la participation dans SCBSM et après impôt, l'ANR de liquidation ressortirait à 4,73 euros par action.

Le résultat net annuel de Crosswood ressort à 8,4 ME, contre 6,6 ME un an plus tôt. Ce résultat se décompose en :

1,1 ME de résultat opérationnel des activités (-0,3 ME du fait principalement de la moindre activité de promotion) ;

-0,6 ME d'ajustement de la valeur des immeubles et du résultat net de cession contre une progression de 0,5 MEUR en 2019 ;

-0,3 ME de résultat financier, stable par rapport à 2019 ;

10,1 ME de contribution de SCBSM, en progression de 2,8 ME sur un an ;

1,9 ME d'impôt.

STRUCTURE FINANCIÈRE

L'endettement financier net a été réduit en 2020, à 11,2 ME contre 11,7 ME au 31 décembre 2019, soit un ratio d'endettement LTV (Loan to value) de seulement 10,09% contre 11,5% à fin décembre 2019.

La maturité moyenne de la dette atteint 3,27 ans pour un taux moyen de 2,21% (2,52% à fin 2019).

PERSPECTIVES

À court terme, le Groupe reste vigilant et évalue régulièrement les risques que la crise sanitaire actuelle fait peser sur l'économie en général et sur la valeur de ses actifs en particulier.

À plus long terme, l'objectif du Groupe Crosswood est de poursuivre le développement de son activité immobilière de promotion et d'investissement tout en accompagnant sa participation dans SCBSM.