Crosswood : faible ratio d'endettement LTV

(Boursier.com) — Au 30 juin 2023, le patrimoine global de Crosswood est valorisé à 100 millions d'euros, dont 88% lié à la participation de 34,52%1 dans SCBSM et 12% d'actifs immobiliers valorisés à 12,4 ME.

Le résultat net semestriel 2023 s'élève à -1,1 ME (6,1 ME au 1er semestre 2022). Il est essentiellement composé de la contribution de SCBSM (-2 ME sur le semestre) partiellement compensée par l'effet de l'impôt différé positif (0,8 ME).

L'ANR de liquidation, après impôt et versement d'un dividende de 0,11 euro au titre des résultats 2022, s'élève à 7,52 euros (7,73 euros au 31 décembre 2022). Cet ANR comptable est calculé en prenant en compte une valorisation de SCBSM par la quote-part de ses capitaux propres, soit 18,50 euros par action. Sur la base d'une valorisation boursière de la participation dans SCBSM et après impôt, l'ANR de liquidation ressortirait à 4,41 euros par action (4,42 euros à fin 2022).

Structure financière

L'endettement financier net ressort à 3,8 ME à fin juin 2023, après versement du dividende pour 1,2 ME (3,5 ME au 31 décembre 2022). Le ratio d'endettement LTV (Loan to value) reste très faible, à 3,54% à fin juin 2023 (3,16% à fin 2022).

La maturité moyenne de la dette atteint 4,10 ans (4,35 ans à fin 2022) pour un taux moyen de 1,72% (1,77% à fin 2022).

Perspectives

L'objectif du Groupe Crosswood reste d'une part, de gérer et optimiser son portefeuille immobilier et d'autre part, d'accompagner et valoriser sa participation dans SCBSM.