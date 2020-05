Crosswood a amélioré son ANR en 2019

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2019, le patrimoine immobilier brut de Crosswood s'élevait à 25,1 millions d'euros contre 24,5 ME au 31 décembre 2018. Ce patrimoine intégrait 100 kE de stock au titre de l'activité de promotion immobilière (67 kE au 31 décembre 2018) constitué d'1 actif cédé en février 2020. Le patrimoine immobilier de la société Crosswood est ainsi composé de : 48% de commerces ; 27% de bureaux ; 25% de logements.

Crosswood précise que les montants indiqués n'intègrent pas la valeur de la participation dans la société d'investissement immobilier cotée SCBSM dont Crosswood détient, directement et indirectement, 34,75% du capital.

A fin 2019, l'ANR de liquidation, avant impôt, s'élevait à 7,08 euros (6,11 euros à fin 2018), prenant en compte une valorisation comptable des actions SCBSM pour 13,48 euros par action. Sur la base d'une valorisation boursière de la participation dans SCBSM et après impôt, l'ANR de liquidation ressortirait à 5,06 euros par action.

Le résultat opérationnel ressort à 1,9 ME en 2019 (3,3 ME en 2018) du fait d'une moindre contribution de l'activité de promotion (+0,3 ME en 2019 contre +1,0 ME en 2018) et d'une progression moins importante de la valeur des immeubles (+0,5 ME contre +1,3 ME).

La contribution de SCBSM s'élève à 7,3 ME en 2019 (0,2 ME en 2018 du fait de la décision de déprécier l'intégralité du Goodwill inscrit dans les comptes depuis la prise de participation en 2008).

Après prise en compte de la charge d'impôt, le bénéfice net atteint 6,6 ME (2,6 ME un an plus tôt).

Structure financière

L'endettement financier net reste très limité à 11,7 ME (9,3 ME au 31 décembre 2018), soit un ratio d'endettement LTV (Loan to value) de seulement 11,5% (10,3% à fin décembre 2018).

L'augmentation sur l'exercice 2019 est liée au refinancement du centre commercial de Champigny-sur-Marne qui permet de porter la maturité moyenne de la dette de 2,4 ans à 3,85 ans pour un taux moyen de 2,52% (2,69% à fin 2018).

Perspectives

Le Groupe Crosswood se dit vigilant et évalue régulièrement les risques que la crise sanitaire fait peser sur l'économie en général et sur la valeur de ses actifs en particulier. Aucune incidence n'est constatée dans les comptes au 31 décembre 2019.

Crosswood anticipe des conséquences, notamment en termes de ralentissement du rythme d'encaissement de loyers et potentiellement de valeur d'actifs, mais n'est pas en mesure de les estimer à ce jour.