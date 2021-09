Crosswood : 7,29 euros d'ANR de liquidation

(Boursier.com) — Au 30 juin 2021, le résultat net annuel de Crosswood ressort à près de 4 millions d'euros (6,5 ME un an plus tôt)

L'endettement financier net a été réduit au 1er semestre 2021, à 6,8 ME (11,2 ME au 31 décembre 2020), soit un ratio d'endettement LTV (Loan to value) de seulement 5,99% au 30 juin 2021 (10,09% à fin 2020). La maturité moyenne de la dette atteint 3,64 ans pour un taux moyen de 2,18% (2,21% à fin 2020).

L'ANR de liquidation, après impôt, s'élève ainsi à 7,29 euros au 30 juin 2021 (6,91 euros à fin 2020), prenant en compte une valorisation comptable des actions SCBSM pour 16,28 euros par action. Sur la base d'une valorisation purement boursière de la participation dans SCBSM et après impôt, l'ANR de liquidation ressortirait à 5,08 euros par action.

L'objectif de Crosswood reste de gérer et optimiser son patrimoine immobilier tout en accompagnant sa participation dans SCBSM.