Crosswood : 7,26 euros d'ANR de liquidation

(Boursier.com) — À fin 2021, le patrimoine global de Croswwod est valorisé à 96,5 ME et se décompose en 15,3% d'actifs immobiliers, soit 14,8 ME de commerces et logements, 84,7% lié à la participation dans SCBSM, Société d'Investissement Immobilier Cotée sur Euronext, soit 81,7 ME sur la base d'une valorisation comptable de l'action SCBSM à 17,26 Euros.

L'ANR de liquidation, après impôt, s'élève ainsi à 7,26 Euros au 31 décembre 2021, contre 6,91 Euros à fin 2020, prenant en compte une valorisation comptable des actions SCBSM. Sur la base d'une valorisation purement boursière de la participation dans SCBSM et après impôt, l'ANR de liquidation ressortirait à 4,73 EUR par action.