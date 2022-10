Crossject : vif succès de l'augmentation de capital d'un montant de 4,09 ME

(Boursier.com) — Crossject , "specialty pharma " qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments combinés dédiés aux situations d'urgence (épilepsie, overdose, choc allergique, migraine sévère, crise d'asthmes...), annonce aujourd'hui le très vif succès de l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription, clôturée le 21 octobre pour un montant de 4,09 ME. La demande totale s'est élevée à 12,08 ME.

Le produit net de l'opération est destiné à financer le besoin en fonds de roulement relatif aux premiers mois des activités contractuelles avec la BARDA (autorités sanitaires américaines) liées au développement réglementaire avancé de ZENEO(R) Midazolam. Par ailleurs, il permettra un renforcement des fonds propres de CROSSJECT, lui offrant ainsi une meilleure capacité à lever des financements non dilutifs (subventions, avances remboursables, emprunts bancaires, ...).

Patrick Alexandre, Président du Directoire, commente : "Ce formidable succès, avec une demande trois fois supérieure à l'offre, témoigne de la confiance et du soutien indéfectible de tous nos actionnaires historiques, en particulier Gemmes Venture, et constitue une nouvelle étape dans notre changement de dimension. Au nom de CROSSJECT, je souhaite remercier l'ensemble des actionnaires qui ont participé à cette augmentation de capital."