Crossject : Utilisation sure rapide et efficace de ZENEO Midazolam validée par une nouvelle étude facteurs humains aux USA

(Boursier.com) — CROSSJECT , "specialty pharma" qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments combinés dédiés aux situations d'urgence, annonce le succès de l'étude de validation finale des facteurs humains ZENEO Midazolam.

En juin 2022, Crossject a initié aux Etats-Unis une étude de validation, non clinique, visant à évaluer la capacité de l'utilisateur à injecter une dose de ZENEO Midazolam en urgence dans les conditions prévues à cet effet. Cette étude fait suite à plusieurs études préalables.

60 participants - dont 15 professionnels de santé, 15 personnels d'urgence, 15 aidants adultes et 15 aidants adolescents de 12 à 17 ans - ont injecté le produit sur un mannequin convulsant comme dans une crise d'épilepsie. Seuls les adolescents avaient eu connaissance du dispositif ZENEO avant le test.

Les résultats de cette étude des facteurs humains démontrent, une nouvelle fois, que l'ergonomie de ZENEO est sure et efficace pour une injection rapide en cas d'urgence :

99,6% de succès sur les critères évalués dans le scenario d'utilisation ;

43 secondes en moyenne entre l'ouverture de l'étui et l'injection.

Cette étude viendra en appui des dossiers réglementaires (Emergency Use Authorization et dépôts d'AMM).

Crossject rappelle que les résultats de l'étude de bioéquivalence pour ZENEO Midazolam sont attendus pour cet automne, les injections ayant été achevées en juillet conformément au plan...