Crossject : soutenu









(Boursier.com) — Crossject monte de 0,5% à 2,96 euros ce jeudi, alors que

Crossject et Eton Pharmaceuticals ont signé un accord pour ZENEO Hydrocortisone aux États-Unis et au Canada... Selon cet accord, Eton sera responsable de toutes les activités réglementaires et commerciales, y compris les Autorisations de Mise sur le Marché, les frais de dépôts réglementaires, la distribution et la promotion. L'accord couvre les États-Unis et le Canada, une zone géographique à fort potentiel de marché. Crossject sera responsable de la réalisation à ses frais des activités de développement, cliniques et de fabrication.

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities est repassé à l'achat et a rehaussé sa cible de 3,8 à 4,3 euros sur le dossier.