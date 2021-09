Crossject : situation de trésorerie renforcée à la fin du 1er semestre

(Boursier.com) — Les produits d'exploitation de Crossject ressortent en nette hausse de 52% à 3,2 ME, sous l'effet conjugué de la signature de licence avec ETON Pharmaceuticals et de la poursuite du développement du portefeuille de médicaments qui impacte positivement la production stockée et immobilisée.

Les charges d'exploitation augmentent de 21% par rapport au 1er semestre de l'exercice précédent. Les charges externes s'établissent à 3 ME (+40%) sous l'effet notamment du développement du portefeuille de médicaments, et des charges de 'R&D' induites. Les dépenses de personnel ressortent à 3,1 ME sur le semestre : la Société continue à se structurer au fur et à mesure de ses avancées.

Au global, le résultat d'exploitation s'établit à - 6,2 ME (-5,6 ME sur le 1er semestre 2020).

Après prise en compte du résultat financier et du Crédit Impôt Recherche, en nette hausse en lien avec la vitalité de l'activité 'R&D', le résultat net ressort à - 5,4 ME, quasiment stable par rapport à fin juin 2020.

Crossject bénéficie d'une situation de trésorerie renforcée à la fin du 1er semestre 2021. A fin juin 2021, la société dispose d'une trésorerie de 9,2 ME, à comparer à 8,3 ME à fin décembre 2020. La situation de trésorerie a notamment bénéficié de l'amélioration de la capacité d'autofinancement (-2,6 ME versus -3,3 ME au 30 juin 2020). Par ailleurs, sur le semestre, outre le chiffre d'affaires généré par l'accord avec ETON Pharmaceuticals, Crossject a perçu le produit de la conversion des emprunts obligataires (pour 5,2 ME), le Crédit Impôt Recherche 2020 ainsi que des subventions et avances remboursables dont la première tranche du plan de relance pour 0,71 ME et le solde de l'aide PIAVE de 1 ME. Crossject remercie Bpifrance et France Relance pour leur soutien.

La trésorerie devrait en outre être complétée par des ressources liées à l'apport de contrats commerciaux (existants et en cours de discussion) pour couvrir les besoins de l'année à venir.

Perspectives

Depuis début 2021, Crossject a réalisé un certain nombre des objectifs qu'elle s'était fixés en début d'année : poursuite de la production des unités de ZENEO(R) pour les besoins des dossiers de demande d'AMM, réponse à l'appel d'offres de la BARDA, signature d'un accord commercial pour les Etats-Unis. Crossject avait également dans sa feuille de route 2021 la réalisation de l'étude clinique de bioéquivalence pour au moins un produit de son portefeuille. La Société sera en mesure de lancer cette étude d'ici la fin de l'année.

Dans les prochains mois, forte de ces dernières avancées, Crossject va poursuivre le déploiement de sa stratégie en se concentrant désormais sur deux axes :

Poursuivre l'avancement de ses travaux sur les éléments constitutifs des dossiers d'AMM ;

Signer de nouveaux accords commerciaux, en continuant à prioriser l'Amérique du Nord.