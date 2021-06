Crossject : signature d'un accord commercial couvrant les Etats-Unis et le Canada

(Boursier.com) — Crossject , "specialty pharma" qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments combinés dédiés aux situations d'urgence annonce la signature d'un accord commercial couvrant les Etats-Unis et le Canada.

Patrick Alexandre, Président Directeur Général de Crossject, a déclaré : "Nous sommes fiers d'annoncer un accord commercial solide pour ZENEO Hydrocortisone aux États-Unis et au Canada avec un leader américain de l'insuffisance surrénale. Eton a réussi à établir des relations fortes avec les communautés de patients et les médecins spécialistes, qui sont au coeur de stratégie. ZENEO Hydrocortisone répond à un besoin médical. Ce partenariat solide contribuera à sauver des vies en offrant aux patients et à leurs familles une possibilité d'auto-injection moderne".

Sean Brynjelsen, Président Directeur Général de Eton Pharmaceuticals, commente : "L'auto-injecteur ZENEO(R) est un système d'administration révolutionnaire. Ce produit s'intègre parfaitement dans notre activité actuelle autour de l'insuffisance surrénalienne. Les patients, les associations et les médecins de la communauté de l'insuffisance surrénalienne nous ont exprimé avec insistance le besoin d'un auto-injecteur d'hydrocortisone, nous sommes donc ravis de nous associer à Crossject pour répondre au besoin des patients avec ce produit".

Un accord commercial solide sur une zone géographique clé

Crossject et Eton Pharmaceuticals ont signé un accord pour ZENEO Hydrocortisone aux États-Unis et au Canada. Selon cet accord, Eton sera responsable de toutes les activités réglementaires et commerciales, y compris les Autorisations de Mise sur le Marché, les frais de dépôts réglementaires, la distribution et la promotion. L'accord couvre les États-Unis et le Canada, une zone géographique à fort potentiel de marché. Crossject sera responsable de la réalisation à ses frais des activités de développement, cliniques et de fabrication.

L'accord comprend :

Jusqu'à l'octroi des autorisations de mise sur le marché : le versement de 5 M$ au franchissement de jalons de développement et réglementaires ; 0,5 M$ ont été versés à Crossject lors de la signature et 0,5 M$ mis sous séquestre ; le versement des autres jalons est attendu au cours des 3 prochaines années ;

Ensuite, Crossject obtiendra (i) le versement d'un prix d'approvisionnement pour chaque ZENEO Hydrocortisone vendu à ETON, ce prix d'approvisionnement se situant dans une fourchette moyenne des nombres à deux chiffres ; et (ii) 10% de redevances sur la base des ventes nettes d'Eton ; et (iii) jusqu'à 6 M$ versés en fonction de jalons commerciaux déclenchés par 3 seuils de ventes nettes annuelles d'ETON.