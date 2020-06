Crossject : retour d'Assemblée générale

Crédit photo © Crossject

(Boursier.com) — Crossject a tenu son Assemblée générale mixte annuelle à huis-clos, le 25 juin au siège social, sous la présidence de Philippe Monnot, président du Conseil de Surveillance. Le bureau était également composé de 2 scrutateurs désignés par le Directoire : Mme Castano et M. Garret. Philippe Lafitte a été désigné en qualité de secrétaire du bureau.

Le bureau a constaté, au vu des votes par correspondance et des pouvoirs reçus, que les actionnaires participants représentaient 33,7% des actions formant le capital et ayant le droit de vote et donc que l'Assemblée était valablement constituée.

Le Directoire a apporté des réponses aux questions écrites posées par un actionnaire ayant communiqué son attestation d'inscription en compte. Les questions et réponses sont disponibles sur le site internet de Crossject dans la rubrique "Assemblée Générale".

L'Assemblée a approuvé l'ensemble des résolutions qui lui étaient soumises, dont notamment pour sa partie ordinaire :

- l'affectation du résultat de l'exercice 2019 et l'apurement partiel de la perte sur les réserves indisponibles,

- le renouvellement de PriceWaterHouseCoppers Audit aux fonctions de commissaire aux comptes titulaire,

- le non renouvellement et non remplacement d'Etienne Boris aux fonctions de commissaire aux comptes suppléant,

- la constatation de la reconstitution des capitaux propres de la société,

- l'autorisation à donner au Directoire à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions dans le cadre du programme de rachat d'actions.

Pour la partie extraordinaire de l'Assemblée, les actionnaires de Crossject ont approuvé :

- le renouvellement des délégations financières,

- la modification des statuts afin de permettre la prise de certaines décisions du Conseil par voie de consultation écrite,

- la modification des statuts sur les modalités pour donner un pouvoir au sein du Conseil,

- la mise en harmonie des statuts avec la règlementation en vigueur.

Les résultats détaillés des votes des résolutions soumises à l'Assemblée générale mixte sont disponibles sur le site internet de la société dans la rubrique "Assemblée Générale".