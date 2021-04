Crossject : résiste...

Crossject : résiste...









(Boursier.com) — Malgré le contexte sanitaire, le résultat d'exploitation de Crossject a résisté sur l'exercice écoulé, marquant la maîtrise des dépenses externes dans un contexte de renforcement des effectifs en cohérence avec le stade de développement de la société. Au 31 décembre 2020, les produits d'exploitation s'élevaient ainsi à 5,7 millions d'euros, en légère baisse de 4%, tenant compte d'un effet de base défavorable lié à l'accord Desitinet à la renégociation du contrat ZENEO Adrenaline qui avait généré en 2019 respectivement 0,5 ME de chiffre d'affaires et 1,5 ME d'autres produits... Le relatif maintien des produits d'exploitation en 2020 s'explique principalement par l'augmentation de la production immobilisée (4,6 ME versus 3,9 ME à fin 2019) dans le cadre de l'avancement du développement du portefeuille de médicaments. Au global, le résultat d'exploitation à fin décembre 2020 est ressorti à -10,7 ME, en baisse de 2 ME par rapport à décembre 2019.

Au 31 décembre dernier, Crossject disposait d'une trésorerie de 8,2 ME (7,9 ME au 31 décembre 2019). Sur l'année, la société a bénéficié d'un PGE de 6 ME et d'une levée d'obligations convertibles de 5,2 ME encaissées en décembre qui sont venus conforter sa situation financière dans le contexte de développement de l'entreprise (capacité d'autofinancement à -5 ME) et d'investissements sur le process industriel (flux d'investissement à -6,1 ME).

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a ajusté sa cible de 3,4 à 3,7 euros avec un avis 'neutre'. Le titre monte ce mardi de 2,2% à 2,96 euros en bourse de Paris.