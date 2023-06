Crossject : nomination de Daniel Teper au Conseil de Surveillance

(Boursier.com) — Crossject a décidé de soumettre la nomination de Daniel Teper en qualité d'administrateur au sein de son Conseil de Surveillance, à l'approbation de la prochaine Assemblée générale qui se tiendra le 7 juin.

"Grâce à sa formation et à son expérience, Daniel Teper va apporter son expertise et sa vision stratégique à notre entreprise. Sa connaissance approfondie de l'industrie pharmaceutique notamment aux Etats-Unis, sa maîtrise des marchés financiers et son expérience en matière de développement et de commercialisation de produits constitueront des atouts précieux dans notre transition vers le marché américain en tant que laboratoire spécialisé", commente Patrick Alexandre, Président du Directoire. Philippe Monnot, Président du Conseil de Surveillance, ajoute : "Cette nomination va renforcer notre entreprise et nous aidera à atteindre nos objectifs de croissance en contribuant notamment au succès de Zeneo aux Etats-Unis . Nous souhaitons à Daniel chaleureusement la bienvenue et sommes impatients de bénéficier de sa contribution et de son leadership éclairés".