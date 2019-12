Crossject lève 3,2 ME par exercice de BSA

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Crossject a annoncé les résultats de l'exercice des BSA, émis et attribués gratuitement, le 18 juillet 2019, au profit de l'ensemble des actionnaires existants à hauteur d'un BSA par action détenue, 9 BSA permettant de souscrire à une action au prix de 1,8 euro.

A l'issue de la période d'exercice des BSA, qui a expiré le 10 décembre 2019 après bourse, 15.779.196 BSA sur 18.447.028 BSA émis ont été exercés, soit un taux d'exercice de 85,54% représentant 1.753.244 actions Crossject nouvelles émises.

Le montant global de l'opération est de 3.155.839,2 euros.

Les actions nouvelles portent jouissance courante et ont été inscrites sur la même ligne de cotation que les actions anciennes. Les BSA non exercés au 10 décembre 2019 après bourse sont devenus caducs.

Comme indiqué le 19 novembre, le besoin de financement de Crossject s'élève à 12 ME pour les 12 prochains mois. Le produit de l'exercice des BSA, soit 3,2 ME, conjugué au financement IdVectoR (2,6 ME), auxquels s'ajouteraient les aides et avances remboursables, le Crédit Impôt Recherche et les revenus consécutifs à la signature d'accords commerciaux pourront être complétés par d'autres apports de financement en tant que de besoin.