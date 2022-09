Crossject : le résultat net ressort à -5,8 ME fin juin

(Boursier.com) — Au 30 juin 2022, les produits d'exploitation s'élèvent à 3,4 ME en hausse de 6%. Ils intègrent un chiffre d'affaires de 0,45 ME représentant le franchissement du premier jalon dans la relation contractuelle de Crossject avec Eton Pharmaceuticals (correspondant à la réalisation d'un premier lot de transposition industrielle ZENEO Hydrocortisone).

Les charges d'exploitation en progression de 10% par rapport au 1er semestre 2021 sont en cohérence avec les dernières phases de développement avant dépôt des dossiers d'AMM plus onéreuses que les premières (lancement de l'étude clinique de ZENEO Midazolam, lot de transposition industrielle ZENEO Hydrocortisone, étude facteurs humains ZENEO Midazolam).

Au total, le résultat d'exploitation ressort à -6,9 ME (-6,2 ME au 30 juin 2021).

Après prise en compte du résultat financier et du Crédit Impôt Recherche, en hausse en lien avec la vitalité de l'activité 'R&D', le résultat net ressort à -5,8 ME, à comparer à -5,4 ME à fin juin 2021.

Au 1er semestre, Crossject renforce ses capitaux propres de manière importante suite à la conversion de la quasi-totalité des Obligations Convertibles pour un montant de 12 ME et à l'exercice de BSA pour un montant de 2,4 ME. Les capitaux propres de la société s'élèvent à +3,1 ME au 30 juin 2022 à comparer à -5,4 ME au 31 décembre 2021.

Au 30 juin 2022, Crossject affiche un solde de trésorerie de +5,7 ME, à comparer 9,9 ME au 31 décembre 2021. Les investissements sur les dernières phases de développement pharmaceutique et industriel nécessaires pour les dépôts de demande d'AMM, en particulier pour ZENEO Midazolam expliquent au principal la variation de trésorerie de -4,2 ME.