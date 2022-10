Crossject lance une augmentation de capital de 4,1 ME

(Boursier.com) — Crossject lance une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant de 4,09 ME. Le produit net (environ 3,92 ME) est destiné à financer le besoin en fonds de roulement relatif aux premiers mois des activités contractuelles avec la BARDA liées au développement réglementaire avancé de Zeneo Midazolam. Par ailleurs, l'émission permettra un renforcement des fonds propres et offrira une meilleure capacité à lever des financements non dilutifs (subventions, avances remboursables, emprunts bancaires...). Dans le cadre de l'émission, Crossject a reçu un engagement de souscription pour un montant de 3,07 ME, 75% du montant, de la part de son actionnaire historique Gemmes Venture qui souscrira en numéraire. A l'issue de l'émission, 1.514.392 actions nouvelles pourraient être émises, soit 4% du capital existant, au prix unitaire de 2,70 euros représentant une décote de 1,46% par rapport au cours de clôture du 30 septembre.

"Cette opération faiblement dilutive s'inscrit comme une étape indispensable, à l'aube d'une accélération historique de notre croissance découlant notamment du 1er contrat majeur avec les autorités de santé américaines 'la BARDA'. En proposant cette opération, nous souhaitons plus que jamais renforcer notre lien avec tous nos actionnaires et leur offrir ainsi la possibilité d'accompagner plus activement notre changement de dimension. La garantie apportée par notre actionnaire historique Gemmes Venture à l'opération marque sa confiance dans le plan de marche de la société", ajoute Patrick Alexandre, président du directoire... Compte tenu des financements non dilutifs en cours de négociation (pour un montant minimum de 10 millions d'euros), de l'engagement de souscription reçu dans le cadre de la présente émission, des contrats en cours et de sa trésorerie disponible, la Société estime que son fonds de roulement net est suffisant au regard de ses obligations au cours des 12 prochains mois.

Les droits préférentiels de souscription seront détachés le 6 octobre à raison d'un droit préférentiel de souscription par action existante de la société. Ils seront cotés et négociés sur Euronext Growth, sous le code ISIN FR001400D039 du 6 octobre 2022 au 19 octobre 2022 inclus. Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 10 octobre et le 21 octobre 2022 inclus et payer le prix de souscription correspondant.