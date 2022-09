Crossject : la phase opérationnelle avec la BARDA a débuté en juillet

(Boursier.com) — Crossject annonce que la phase opérationnelle de coopération entre la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) et Crossject a débuté en juillet.

Le 17 juin 2022, Crossject a signé un accord avec la BARDA sur Zeneo Midazolam. Dans ce contexte, la phase opérationnelle de coopération entre la BARDA et Crossject a débuté en juillet. En plus des réunions régulières toutes les deux semaines, une délégation de la BARDA est venue en Europe en août pour discuter du projet et pour visiter le siège de Crossject et les trois principaux sites de fabrication de Zeneo Midazolam.

En outre, Crossject facture mensuellement à la BARDA les activités contractuelles liées au développement réglementaire avancé de Zeneo Midazolam.

Le financement de la BARDA comprend :

- jusqu'à 32 millions de dollars pour les études de recherche et développement clinique avancé dans le but d'obtenir l'approbation réglementaire - autorisation d'utilisation d'urgence (EUA) et approbation complète (NDA) - pour les auto-injecteurs Zeneo Midazolam pour les populations adultes et pédiatriques dans le traitement des crises de Status Epilepticus (qui peuvent être causées par des agents neurotoxiques) ;

- des commandes d'achat d'auto-injecteurs Zeneo Midazolam pour adultes et enfants par le gouvernement américain pour une valeur de 60 M$, facturés à l'expédition ;

- des options, à exercer par le gouvernement américain, pour des commandes d'approvisionnement supplémentaires de Zeneo Midazolam d'une valeur maximale de 59 M$, et un montant maximal de 3 M$ pour des engagements post-marketing en accord avec la U.S Food and Drug Administration (FDA).

La valeur totale du contrat s'élève à 155 M$, si toutes les options sont exercées.

Ce projet est financé en tout ou en partie par des fonds fédéraux provenant de l'Administration for Strategic Preparedness and Response (ASPR), Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA).