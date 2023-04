Crossject : L'Agence Nationale de Recherche sélectionne le projet hErOiSme(2) proposé par un consortium de recherche

(Boursier.com) — Crossject , "specialty pharma" qui développe et commercialisera prochainement un portefeuille de médicaments dédiés aux situations d'urgence (épilepsie, choc allergique, overdose, crise d'asthme, insuffisance surrénalienne...), est fier d'annoncer la sélection par l'Agence Nationale de Recherche du projet d'un consortium de recherche entre l'Institut du Thorax (Nantes Université), le laboratoire CEISAM (Nantes Université), l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA), International Drug Development (IDD) et Crossject.

Le projet, intitulé hErOiSme(2) : O-GlcNAcylation, un traitement pour la phase aiguë du choc hémorragique, vise à poursuivre le développement précoce d'une nouvelle molécule qui, injectée à l'aide de ZENEO(R), permettrait de stabiliser l'état d'un blessé souffrant d'un choc hémorragique et de prolonger la période de traitement. L'aboutissement de ce projet permettrait de sauver de nombreuses vies tant dans des contextes militaires que civils.

Il s'inscrit dans le cadre de l'Accompagnement Spécifique des Travaux de Recherches et d'Innovation Défense : Maturation et valorisation (ASTRID Maturation).

Le programme de recherche dispose d'un budget total de 800 KEUR pour une durée de 3 ans. Ce financement couvrira les travaux de recherche de trois groupes académiques : l'Institut du Thorax (Inserm UMR-1087, CNRS UMR6291), le CEISAM (UMR CNRS 6230), et l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées (IRBA), auxquels s'ajoutent Crossject et l'un de ses partenaires de longue date dans le domaine réglementaire, International Drug Development (IDD).