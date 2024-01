Crossject engage Syneos Health pour le lancement commercial du Zepizure aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Crossject a engagé Syneos Health, un leader entièrement intégré des services aux laboratoires biopharmaceutiques pour s'engager dans la préparation au lancement commercial aux Etats-Unis du Zepizure, le traitement d'urgence innovant de Crossject dans la prise en charge des crises d'épilepsie.

Dans le cadre de cet accord, Syneos Health apportera son soutien pour toutes les activités de pré-lancement et de lancement du Zepizure. Syneos Health fera bénéficier Crossject de sa forte présence aux Etats-Unis et sa grande expertise dans la mise sur le marché de nouveaux traitements.

En 2022, Crossject a remporté un contrat avec l'Autorité américaine pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (la BARDA), pour le développement réglementaire avancé et la fourniture du Zepizure au Stock stratégique national des Etats-Unis (SNS), sur autorisation de la Food and Drug Administration (FDA). Selon les termes du contrat, la BARDA financera l'ensemble des démarches inhérentes à l'obtention de l'autorisation de la FDA et à la constitution des stocks au sein du SNS et Crossject pourra vendre les traitements directement pour le marché médical.

Zepizure est conçu à partir du dispositif breveté et sans aiguille Zeneo de Crossject, développé pour administrer facilement des injections en une fraction de seconde dans des situations d'urgence.