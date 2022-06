Crossject : encore 6% de gains

(Boursier.com) — Outre Valneva, Crossject se distingue à nouveau ce matin sur la place parisienne. Après avoir quasiment doublé hier, le titre de la biotech bourguignonne grimpe encore de 6,5% à 3,6 euros, toujours porté par le gain d'une commande ferme de 60 millions d'euros de la BARDA américaine (Biomedical Advanced Research and Development Authority) pour Zeneo Midazolam (administration de médicaments sans aiguille). La BARDA financera également la poursuite du développement et des activités réglementaires pour Zeneo Midazolam aux Etats-Unis, jusqu'à l'obtention de l'autorisation de la FDA pour Zeneo Midazolam 10mg et pour une nouvelle dose pédiatrique. La valeur totale du contrat - si toutes les options sont exercées - s'établirait à 155 millions de dollars.

Pour Invest Securities, cette annonce est très positive car, malgré de solides arguments, la visibilité restait limitée sur le calendrier, la concurrence ou les montants potentiels. D'une part, il crédibilise le pipeline dans le traitement des pathologies d'urgence et il renforce significativement les perspectives commerciales. Le broker anticipe les premières livraisons au premier semestre 2023. Il réitère logiquement son avis 'achat' sur le dossier et porte sa cible de 3,2 à 6,5 euros.