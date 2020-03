Crossject : du nouveau pour Zeneo Adrénaline

Crossject : du nouveau pour Zeneo Adrénaline









(Boursier.com) — Crossject annonce une nouvelle formulation de Zeneo Adrénaline, qui vient renforcer son potentiel commercial. Crossject a aussi racheté les droits de développement et de commercialisation de Zeneo Adrénaline. Nous sommes très satisfaits des évolutions de Zeneo Adrénaline, un de nos produits d'urgence prioritaires. La formule médicamenteuse, innovante par l'absence de composants allergènes et par de très bons résultats de stabilité, procurent à Zeneo Adrénaline un avantage notable qui nous conforte dans notre stratégie de développement de ce médicament. De plus racheter les droits de développement et de commercialisation de Zeneo Adrénaline nous confère désormais une pleine indépendance dans la gestion de la vie du produit et nous donne la possibilité de revenus à moyen terme par le biais de la signature de nouvelles licences sur ce médicament , commente Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject.

Formulation innovante

Dans son rapport de recherche, l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) a émis un avis favorable sur l'ensemble des critères de brevetabilité de la nouvelle formulation de Zeneo Adrénaline déposée en 2019. Cette nouvelle formulation renforce le fort potentiel commercial de Zeneo Adrénaline. D'une part, cette nouvelle solution médicamenteuse de Zeneo Adrénaline est dépourvue de sulfites. Ces composants, présents dans les produits actuellement disponibles sur le marché, peuvent être déclencheurs d'intolérance, voire d'allergie, pouvant aller jusqu'à déclencher un choc anaphylactique, que l'on cherche paradoxalement à éviter avec ce type de traitement. D'autre part, cette nouvelle solution présente des performances de conservation supérieures et devrait avoir une durée de stabilité (durée de vie du médicament) plus longue que celle des médicaments actuellement sur le marché. La formulation développée par Crossject devrait donc rassurer les patients sur le risque d'allergie médicamenteuse, mais aussi répondre à leur besoin fort pour un dispositif à plus longue durée de vie. Zeneo Adrénaline devrait donc représenter une nette valeur ajoutée par rapport aux solutions du marché.

Rachat des droits de développement et de commercialisation

Crossject vient de racheter les droits de développement et de commercialisation de Zeneo Adrénaline, qui avait été licencié à un partenaire exclusif en 2013. Cet accord, sans contrepartie numéraire à la signature, donnera lieu au versement par Crossject de royalties calculées sur la base d'un pourcentage à un chiffre des ventes du produit par Crossject. L'accord ne prévoit notamment pas le remboursement du million d'euro perçu par Crossject à la signature du contrat en 2013. Cet accord accroit le potentiel commercial et économique pour Crossject et ouvre la possibilité de signer à moyen terme de nouveaux accords avec upfront, mieux valorisés du fait de la plus grande maturité de la plateforme Zeneo et des avantages compétitifs liés à la formule d'adrénaline innovante.

Quel impact de l'épidémie COVID-19 ?

Dans le contexte actuel exceptionnel de l'épidémie COVID-19, Crossject a pris d'ores et déjà toutes les mesures pour protéger ses collaborateurs et ses partenaires.

Crossject communiquera sur une première analyse de l'impact de cette épidémie à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, le jeudi 26 mars après Bourse.