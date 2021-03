Crossject creuse ses pertes en 2020

Crossject creuse ses pertes en 2020









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Malgré le contexte sanitaire, le résultat d'exploitation de Crossject résiste sur l'exercice marquant la maîtrise des dépenses externes dans un contexte de renforcement des effectifs en cohérence avec le stade de développement de la société. Au 31 décembre 2020, les produits d'exploitation s'élèvent à 5,7 millions d'euros en légère baisse de 4%, tenant compte d'un effet de base défavorable lié à l'accord Desitinet à la renégociation du contrat ZENEO Adrenaline qui avait généré en 2019 respectivement 0,5 ME de chiffre d'affaires et 1,5 ME d'autres produits. Le relatif maintien des produits d'exploitation en 2020 s'explique principalement par l'augmentation de la production immobilisée (4,6 ME versus 3,9 ME à fin 2019) dans le cadre de l'avancement du développement du portefeuille de médicaments.

Les charges d'exploitation ressortent en hausse de 1,8 ME, passant de 14,6 ME à 16,4 ME, l'entreprise poursuivant son développement et sa structuration. L'effectif de Crossject au 31 décembre 2020 s'élève à 94 salariés, soit une progression de près de 20% par rapport à l'année dernière. Malgré la crise sanitaire et le télétravail, Crossject a poursuivi sa dynamique de recrutement principalement sur les fonctions de production et d'industrialisation, en phase avec le stade de développement de la société.

Au global, le résultat d'exploitation à fin décembre 2020 ressort à -10,7 ME, en baisse de 2 ME par rapport à décembre 2019.

Le résultat financier s'établit en recul de 0,4 ME sous l'effet du financement contractualisé en octobre 2019. Crossject comptabilise par ailleurs un résultat exceptionnel négatif lié à la provision d'un litige pour 0,5 ME, et pour lequel la société a fait appel. Après prise en compte de ces éléments et d'un Crédit Impôt Recherche en croissance (1,6 ME, contre 1,3 ME l'an passé), le résultat net ressort à -9,8 ME (-7,2 ME au 31 décembre 2019).

Au 31 décembre 2020, Crossject dispose d'une trésorerie de 8,2 ME (7,9 ME au 31 décembre 2019). Sur l'année, la société a bénéficié d'un PGE de 6 ME et d'une levée d'obligations convertibles de 5,2 ME encaissées en décembre qui sont venus conforter sa situation financière dans le contexte de développement de l'entreprise (capacité d'autofinancement à -5 ME) et d'investissements sur le process industriel (flux d'investissement à -6,1 ME).