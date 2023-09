Crossject : comptes semestriels publiés

(Boursier.com) — Crossject publie un revenu d'exploitation semestriel de 7,92 ME et une perte de 4,56 ME. Le renforcement de la structure financière et la gestion rigoureuse des dépenses conduisent à une position de trésorerie de 5.391.000 euros au 30 juin 2023.

La variation du BFR de Crossject s'élève à 2.255.000 euros. Cela comprend une augmentation des stocks de 375.000 euros, une diminution des dettes envers les fournisseurs de 121.000 euros, une augmentation des créances clients de 363.000 euros et des créances fiscales s'élevant à 1.423.000 euros, dont 1.200.000 euros peuvent être considérés comme de la trésorerie car ils représentent principalement un décalage dans le remboursement de la TVA.

L'augmentation des stocks est le signe d'un renforcement de nos activités de fabrication et de la chaîne d'approvisionnement. Par ailleurs, la catégorie "clients" fait référence à une augmentation de notre facturation dans le cadre du contrat avec BARDA.