Crossject : attribution gratuite de BSA

(Boursier.com) — Crossject a levé, le 15 décembre, 7,5 millions d'euros de financement par une émission obligataire convertible souscrite par les mêmes investisseurs qualifiés européens que les années précédentes, dont Gemmes Venture, fondateur et principal actionnaire1, à hauteur de 1,5 ME, ainsi que la décision d'une opération d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de l'ensemble de ses actionnaires existants, à raison d'un BSA par action détenue à la clôture de la séance du 31 décembre 2021, 20 BSA permettant d'obtenir 1 action au prix d'exercice de 3 euros.

"Par cette attribution gratuite de BSA, nous souhaitons avant tout exprimer notre gratitude envers tous nos actionnaires individuels pour leur soutien dans la phase de transformation qui a conduit Crossject à devenir une entreprise pharmaceutique. Nous voulons également les associer aux perspectives commerciales de Zeneo que nous espérons voir se concrétiser prochainement dans le prolongement des avancées significatives communiquées récemment (validation de l'étape clef du lot clinique Zeneo Midazolam pour le dossier de demande d'AMM, certificat de bonne pratique de fabrication délivré par l'ANSM et la réponse apportée à l'administration fédérale américaine dans le cadre de l'appel d'offre de la BARDA). Nous souhaitons saluer aussi le support sans faille de nos partenaires financiers historiques : la valorisation boursière de Crossject a progressé de 75% pendant leur accompagnement depuis février 2018, passant de 40 ME à 70 ME. Cette levée de fonds permettra à la société de poursuivre le développement pharmaceutique de ses produits et la sécurisation de l'outil industriel", commente Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject.

Les titulaires des BSA pourront les exercer et ainsi obtenir des actions Crossject du 12 janvier au 30 juin 2022 à minuit inclus.

L'exercice de 20 BSA donnera le droit de souscrire 1 action nouvelle Crossject pour un prix unitaire de 3 euros. Les actions nouvelles souscrites sur exercice des BSA seront assimilées aux actions anciennes dès leur création.

Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être émises sur exercice des BSA s'élèverait, sur la base du capital actuel, à 1.299.374 (avant neutralisation des actions auto-détenues), représentant environ 5% du capital actuel, susceptible d'entraîner un renforcement des fonds propres de l'ordre de 3,9 ME et à 4,56% du capital sur une base diluée.

Les BSA seront cotés et échangeables sur Euronext Growth. Le calendrier détaillé de l'attribution gratuite des BSA sera communiqué ultérieurement