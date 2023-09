Crossject annonce une nouvelle nette amélioration de sa notation ESG Gaïa

(Boursier.com) — Crossject , société pharmaceutique spécialisée qui développe des auto-injecteurs sans aiguille dédiées aux situations d'urgence, annonce une nette amélioration de sa notation Gaïa en termes de performances ESG avec un score de 73/100. La société avait obtenu une note de 60 en 2022, et 46 en 2021.

Ce classement Gaïa, dont les données ont été compilées par EthiFinance ESG Ratings, démontre une progression de Crossject dans les quatre domaines concernés : la gouvernance, le social, l'environnement et les parties prenantes externes. Cette amélioration a été particulièrement marquée dans les domaines de l'environnement et de la performance des parties prenantes externes.

"L'importante progression de Crossject dans le classement ESG est la preuve matérielle de notre engagement en matière de développement durable pour appliquer des pratiques commerciales responsables à l'échelle de toute l'entreprise", a déclaré Patrick Alexandre, directeur général de Crossject. "Notre approche proactive nous a permis de répondre aux normes ESG les plus strictes en les intégrant à notre stratégie globale et à notre performance opérationnelle, mais aussi de documenter nos progrès dans des rapports exhaustifs, y compris notre engagement dans le programme Responsible Care de l'industrie chimique. Nous sommes fiers d'avoir été récompensés pour nos efforts et nous avons hâte de poursuivre sur ces solides avancées."