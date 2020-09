Crossject ambitionne la signature prochaine de licences avec versements d'upfronts

(Boursier.com) — Au 30 juin 2020, les produits d'exploitation de Crossject s'élevaient à 2,1 ME, en hausse de 11%. Cette hausse s'explique principalement par l'augmentation de la production immobilisée (+ 0,5 ME) qui reflète la poursuite des activités de R&D et de structuration du process industriel. Dans un contexte adverse, le résultat d'exploitation de Crossject à fin juin 2020 reste stable par rapport à fin juin 2019 à - 5,6 ME. Le résultat d'exploitation bénéficie à la fois de la hausse des produits d'exploitation et de la maÏtrise des charges.

Au premier semestre 2020, Crossject a poursuivi sa dynamique de recrutement principalement sur les fonctions de production et de développement technique, ainsi que sur la fonction finance, en phase avec le stade de développement de la société. L'effectif de Crossject au 30 juin 2020 s'élève à 88 salariés, contre 72 au 30 juin 2019.

Après prise en compte du résultat financier en recul de 0,2 MEUR sous l'effet du financement contractualisé en octobre dernier, le résultat net ressort relativement stable à - 5,2 ME (- 4,9 ME au 30 juin 2019).

Au 30 juin 2020, Crossject disposait d'une trésorerie de 7,3 ME, contre 7,9 ME au 31 décembre 2019. Sur le semestre, la société a bénéficié d'un PGE de 4 ME qui est venu conforter sa situation financière dans le contexte de développement de l'entreprise. En septembre 2020, Crossject a perçu un remboursement de 0,2 ME au titre du CIR de 2017.

Crossject anticipe des apports de trésorerie complémentaires d'ici la fin de l'année 2020 et début 2021 sous forme d'aides en cours de contractualisation et de revenus commerciaux issus d'accords de licence existants ou nouveaux. Par ailleurs, la société poursuit ses démarches en vue de renforcer son financement dans la durée, en privilégiant les solutions non dilutives.

Crossject annonce que les lots cliniques de ZENEO Midazolam seront prochainement finalisés permettant le lancement de l'étude clinique puis la fabrication des lots de validation, dernières étapes en vue de la constitution du dossier d'AMM. Confortée par les marques d'intérêt commercial déjà contractualisées ou en cours de négociations, et portée par l'intensification de sa présence aux US, Crossject ambitionne la signature prochaine de licences avec versements d'upfronts.