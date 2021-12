Crossject : ajustement en cours

(Boursier.com) — Crossject a levé, le 15 décembre, 7,5 millions d'euros de financement par une émission obligataire convertible souscrite par les mêmes investisseurs qualifiés européens que les années précédentes, dont Gemmes Venture, fondateur et principal actionnaire1, à hauteur de 1,5 ME, ainsi que la décision d'une opération d'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) au profit de l'ensemble de ses actionnaires existants, à raison d'un BSA par action détenue à la clôture de la séance du 31 décembre 2021, 20 BSA permettant d'obtenir 1 action au prix d'exercice de 3 euros.

Les titulaires des BSA pourront les exercer et ainsi obtenir des actions Crossject du 12 janvier au 30 juin 2022 à minuit inclus.

L'exercice de 20 BSA donnera le droit de souscrire 1 action nouvelle Crossject pour un prix unitaire de 3 euros. Les actions nouvelles souscrites sur exercice des BSA seront assimilées aux actions anciennes dès leur création.

Le nombre maximum d'actions susceptibles d'être émises sur exercice des BSA s'élèverait, sur la base du capital actuel, à 1.299.374 (avant neutralisation des actions auto-détenues), représentant environ 5% du capital actuel, susceptible d'entraîner un renforcement des fonds propres de l'ordre de 3,9 ME et à 4,56% du capital sur une base diluée.

Les BSA seront cotés et échangeables sur Euronext Growth. Le calendrier détaillé de l'attribution gratuite des BSA sera communiqué ultérieurement.

Parmi les derniers avis de brokers, Invest Securities a ajusté la mire de 4,3 à 4,1 euros avec un avis à l'achat. Le titre recule de 4% ce vendredi à 2,60 euros.