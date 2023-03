Crossject accuse une perte de 11,2 ME en 2022

(Boursier.com) — Au 31 décembre 2022, Crossject enregistre une très forte augmentation des produits d'exploitation. Ils s'élèvent à 9,7 millions d'euros et sont en hausse de 43%. Ils intègrent 0,95 ME de chiffre d'affaires relatif aux jalons réalisés sur l'année.

Sur l'exercice, Crossject a maintenu sa vigilance sur la maîtrise de coûts. Les charges d'exploitation ressortent en hausse très modérée comparée aux produits d'exploitation, +24%. Les autres achats et charges externes ressortent à 8,1 ME (5,9 ME à fin 2021), sous l'effet notamment de l'avancement des opérations de production liées au contrat Barda, la réalisation des différents études cliniques et lots sur plusieurs médicaments du portefeuille et des coûts inhérents au " ramp-up " industrielle au sens large.

A fin 2022, Crossject compte d'environ 100 collaborateurs, une légère augmentation par rapport à fin 2021. Les charges de personnel à fin 2022 ressortent à 7,4 ME (6,2 ME l'an passé) compte tenu des recrutements menés en 2022 visant des compétences plus qualifiés et adaptés au stade de notre développement.

Au global, le résultat d'exploitation ressort à -13,3 ME (-1,8 ME en 2021).

Le résultat net de l'exercice 2022 s'établit à -11,2 ME.

Au 31 décembre 2022, Crossject dispose d'une trésorerie de 8 ME (10 ME à fin 2021) auxquels s'ajoutent 6ME encaissés du financement non dilutif annoncé en fin d'année et 3,8ME de ce même plan, restant à percevoir dont 2 ME conditionnés à l'obtention de l'autorisation d'utilisation d'urgence (Emergency Use Authorization - EUA) auprès de la Food Drug Administration (FDA).

Compte tenu des contrats en cours (et notamment la facturation mensuelle à BARDA) et de la très forte visibilité acquise par Crossject au cours de ces derniers mois, la société est confiante dans sa capacité à trouver les moyens de financement nécessaires à la poursuite de son développement.