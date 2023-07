Crossject : accord de licence !

(Boursier.com) — Crossject a conclu un accord commercial pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande pour l'utilisation de ZENEO Midazolam, son traitement de secours innovant dans la prise en charge des crises d'épilepsie.

Selon les termes de l'accord, AFT Pharmaceuticals sera responsable de toutes les activités réglementaires et commerciales locales. En échange des droits commerciaux, Crossject recevra de la part d'AFT Pharmaceuticals environ 0,5 million d'euros (0,79 million de dollars australiens) de paiements de pré-commercialisation. Environ 150 000 euros (237 000 dollars australiens) seront versés après la signature de l'accord. Le montant restant porte sur des étapes de développement et d'approbation. Crossject fabriquera et cèdera le produit à AFT Pharmaceuticals à un pourcentage à deux chiffres (dans la partie moyenne de la fourchette) du prix de vente net d'AFT aux grossistes, avec un prix plancher minimum par unité. La demande d'autorisation de mise sur le marché auprès des autorités réglementaires australiennes et néo-zélandaises devrait être déposée quelques mois après la demande en Europe.