Crossject : à quel prix ?

(Boursier.com) — Crossject , qui développe un portefeuille de médicaments combinés innovants dédiés aux situations d'urgence, vient de sécuriser 12 millions d'euros de financement pour 2021, notamment par une émission obligataire composée d'une émission d'obligations convertibles pour un montant de 5,24 ME souscrites par les mêmes investisseurs européens qu'en 2019 dont Gemmes Venture, principal actionnaire historique, ainsi qu'une émission d'obligations simples d'un montant de 5,24 ME souscrits par ces mêmes investisseurs.

Cette émission obligataire a déclenché le versement par Bpifrance de 2 ME additionnels dans le cadre d'un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) complémentaire.

Ces émissions obligataires, auxquelles s'ajoutent le versement complémentaire du PGE de 2 ME et 3 ME de financements publics que la société anticipe de recevoir en 2021 (CIR, PIAVE, TVA...), sécurisent l'essentiel des besoins de trésorerie de la société pour l'année à venir, indépendamment de la signature escomptée de contrats commerciaux.

Ces émissions sont souscrites pour partie par les investisseurs européens ayant participé aux émissions d'obligations convertibles précédentes de 2018 et 2019 et, pour le reste, par Gemmes Venture, actionnaire historique de Crossject, à hauteur de 1 ME.

Parmi les derniers avis d'analystes, Invest Securities a remonté son objectif de cours de 2,70 à 3,20 euros en étant 'neutre' sur le dossier. Le titre recule de 1,5% à 3,33 euros ce jeudi en Bourse de Paris.