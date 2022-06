Crossject a conclu avec la Barda à un contrat pouvant atteindre 155 M$

(Boursier.com) — Crossject a conclu un accord avec la Barda sur Zeneo Midazolam. Ce contrat a été signé à la suite d'un appel d'offres de la part de la Barda. Il comprend :

1) le soutien financier à la 'R&D' pour répondre aux exigences réglementaires en vue du dépôt d'une demande d'autorisation à la FDA pour Zeneo Midazolam dans le traitement de l'état de mal épileptique (y compris les crises induites par les agents neurotoxiques) chez des populations adultes et pédiatriques (2 ans et +) ;

2) et une commande initiale par le gouvernement des Etats-Unis de Zeneo Midazolam pour des populations adultes et pédiatriques. Une demande d'autorisation d'utilisation d'urgence (Emergency Use Authorization) sera déposée dans un premier temps, avant le dépôt d'une demande d'Autorisation de Mise sur le Marché (New Drug Application).

Dans le cadre de ce contrat, la Barda alloue à Crossject une commande initiale de 60 millions de dollars de Zeneo Midazolam, dès autorisation par la FDA.

La Barda dispose également d'une option d'achat d'unités supplémentaires, à hauteur de 59 M$.

La valeur totale du contrat -si toutes les options sont exercées- s'établirait ainsi à 155 M$.

Patrick Alexandre, Président du Directoire de Crossject, commente : "Nous sommes extrêmement heureux de coopérer désormais avec la Barda. Le processus de sélection et de vérifications a été minutieux, et je félicite les équipes de Crossject pour ce succès. Nous avons une commande du gouvernement américain et un examen accéléré par la FDA sera demandé. Ce sera un formidable accélérateur pour Crossject. Mettre à disposition Zeneo Midazolam, pour aider les victimes d'attaques potentielles avec des agents neurotoxiques, s'inscrit pleinement dans notre mission de sauver, simplement".

Rappelons que le dispositif Zeneo d'administration de médicaments sans aiguille présente des avantages en cas d'événement affectant de nombreuses victimes, comme une exposition accidentelle ou délibérée à des agents neurotoxiques ou à des pesticides organophosphorés.