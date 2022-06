Crossject : +118% après son accord avec la BARDA

(Boursier.com) — Crossject s'enflamme de 118% ce matin à 3,8 euros, pour une capitalisation de plus de 100 millions d'euros. Les marchés saluent l'accord conclu par le groupe avec la BARDA américaine (Biomedical Advanced Research and Development Authority - Autorité pour la R&D avancée dans le domaine biomédical). La BARDA a passé ainsi une commande ferme de 60 millions de dollars à Crossject pour une première livraison de Zeneo Midazolam pour le Stock Stratégique National des États-Unis, dès l'obtention de l'autorisation de la FDA. La BARDA finance également la poursuite du développement et des activités réglementaires pour Zeneo Midazolam aux Etats-Unis, jusqu'à l'obtention de l'autorisation de la FDA pour Zeneo Midazolam 10mg et pour une nouvelle dose pédiatrique. La BARDA dispose d'une option d'achat d'auto-injecteurs Zeneo Midazolam supplémentaires auprès de Crossject à hauteur de 59 millions de dollars. La valeur totale du contrat - si toutes les options sont exercées - s'établirait à 155 millions de dollars.

Le dispositif Zeneo d'administration de médicaments sans aiguille présente des avantages indéniables en cas d'événement affectant de nombreuses victimes, comme une exposition accidentelle ou délibérée à des agents neurotoxiques ou à des pesticides organophosphorés : rapidité d'utilisation dans un contexte d'urgence majeure ; fiabilité ; absence de risque de contamination croisée ; simplicité d'élimination (pas d'objets tranchants, pas de volume de médicament restant après utilisation) ; et absence de risques de blessures par piqûre d'aiguille. Ce projet est soutenu, en tout ou en partie, par des fonds fédéraux provenant du ministère américain de la Santé et des services sociaux, du Bureau du secrétaire adjoint à la Préparation et à la réponse aux crises, et de l'Autorité pour la R&D avancée dans le domaine biomédical (BARDA), sous le contrat 75A50122C00031.