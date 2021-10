Criteo nomme Nicolas Rieul au poste de directeur général Europe de l'Ouest

(Boursier.com) — Criteo , entreprise mondiale de technologie fournissant la première Commerce Media Platform au monde, annonce la nomination de Nicolas Rieul au poste de directeur général Europe de l'Ouest. Il occupera ce poste nouvellement créé, en parallèle de son rôle de directeur général pour la France.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Nicolas Rieul supervisera les équipes européennes, avec pour objectif de développer des synergies et de renforcer la stratégie commerciale de Criteo dans la région. Son rôle sera d'accroître la notoriété de la Commerce Media Platform auprès des responsables marketing et des éditeurs médias.

Nicolas Rieul sera également en charge des relations avec l'industrie des médias et de la publicité, pour promouvoir les initiatives du secteur en faveur d'un internet ouvert.

"Je suis très heureux d'endosser ce nouveau rôle, dans une période aussi passionnante pour l'entreprise. Grâce à notre technologie, à l'accès aux données first party, à nos collaborateurs et à notre esprit d'innovation, Criteo est parfaitement positionné pour contribuer à façonner l'avenir de la publicité numérique, dans un internet plus ouvert", explique Nicolas Rieul, Directeur Général Europe de l'Ouest chez Criteo : "Mais nous savons que nous ne pouvons pas le faire seul. En étroite collaboration avec les équipes de la région, nous travaillerons main dans la main afin d'identifier les opportunités de l'internet ouvert, tout en continuant à établir des relations de confiance au sein de l'industrie".

Shruthi Chindalur, directrice générale Europe chez Criteo, déclare : " L'écosystème des médias et de la publicité évolue de manière rapide. Les responsables marketing sont à la recherche de solutions marketing fiables et générant de l'impact pour engager efficacement leurs audiences. Et ce, dans un environnement marqué par une évolution constante des besoins technologiques et des réglementations. Il est aujourd'hui indispensable de travailler ensemble en tant qu'industrie, afin de construire sur ce qui nous rassemble et d'innover pour l'avenir de la publicité et du commerce. Criteo s'engage à y jouer un rôle moteur et je suis convaincue que Nicolas Rieul possède tous les atouts pour nous permettre d'accélérer sur ces sujets ".

Nicolas Rieul est président de l'IAB France, vice-président de la Mobile Marketing Association France, membre du comité exécutif de l'IAB Europe et membre du conseil d'administration chez Numeum. Il a rejoint Criteo en août 2019 en provenance de S4M DSP, où il occupait le poste de directeur de la stratégie et du marketing. Auparavant, il a occupé des postes à responsabilité en tant que Head of Mobile au sein de la principale agence média Dentsu. Nicolas Rieul est diplômé de l'ESSEC et est également titulaire d'un master d'EDC Paris et d'une licence en études commerciales de l'université Abertay Dundee au Royaume-Uni.