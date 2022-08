Criteo nomme Benoit Radenne pour prendre les rênes du Retail Media en France

(Boursier.com) — Criteo , la société spécialiste du Commerce Media, continue de renforcer sa stratégie de croissance en Europe, avec la nomination de Benoit Radenne à la tête de l'activité Retail Media en France. Benoit reportera directement auprès de Gwénola Coicaud qui a pris la direction EMEA Retail sur la partie Demand.

Fort de ses 20 ans d'expérience dans le secteur du marketing et de la communication, au sein de diverses structures telles que KR Wavemaker, Danone, ou encore le groupe LEGO, Benoit Radenne est aujourd'hui en charge du pilotage et du développement des activités Retail Media de Criteo en France. Un poste à responsabilités qu'il compte animer avec sa propre compréhension fine des enjeux numériques des industriels, agences, éditeurs média et retailers.

Benoit aura pour principales missions de maintenir et renforcer le leadership de Criteo en France, développer l'activité Retail Media avec les différentes parties prenantes de l'écosystème (industriels et agences médias) et continuer de travailler main dans la main avec les retailers pour promouvoir les bénéfices du Commerce Media en France auprès des annonceurs- un des marchés les plus dynamiques dans le monde en termes de croissance.

Diplômé de KEDGE en 2003, Benoit Radenne a démarré sa carrière au sein de diverses agences médias, telles que Starcom Mediavest, Carat ou encore KR Wavemaker. Il a par la suite évolué pendant plus de 6 ans dans le groupe Danone en charge de la transformation numérique marketing du groupe d'abord en tant que Global Digital Director & Global Media Director, avant d'être nommé Head of Digital ecommerce water France. En 2018, Benoit a rejoint le groupe LEGO en tant que Directeur Digital & Media puis directeur de la marque et des audiences adultes