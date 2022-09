Criteo dévoile Commerce Max

(Boursier.com) — Criteo annonce ce jour l'unification de son activité de Retail Media et de programmatique en une seule solution au sein de sa plateforme indépendante "commerce media". Il s'agira de la seule plateforme indépendante capable de proposer aux retailers des publicités on-site, des annonces de produits sponsorisés ainsi que de la publicité programmatique sur Internet à travers des éditeurs de premier plan, mettant en relation 22.000 spécialistes du marketing avec des milliers d'éditeurs de médias, dont 150 retailers dans le monde.

Testée sur le marché par GroupM, cette nouvelle solution combinera les annonces sponsorisées et le display on-site avec les annonces off-site via des éditeurs de premier plan. Elle fonctionnera comme un guichet unique pour les spécialistes du marketing à la recherche d'environnements publicitaires sécurisés et basés sur des données first-party.

L'acquisition d'IPONWEB par Criteo permettra d'amplifier ce que les annonceurs peuvent réaliser avec les retailers en les aidant à augmenter leurs audiences grâce à des publicités off-site améliorées. Le récent partenariat avec Deliveroo met également en évidence les éditeurs de médias potentiels auxquels les annonceurs auront accès.

Le commerce media est bénéfique pour toutes les parties-prenantes, créant une source de revenus lucrative pour les retailers. Selon une étude récente, 96 % des retailers qui proposent des espaces publicitaires sur leurs sites en ligne ont une "liste d'attente" de marques souhaitant placer des annonces. Près d'un tiers d'entre eux (32 %) proposent également désormais des opportunités offsite aux annonceurs, dans le cadre de l'élargissement de leur offre.