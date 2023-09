Criteo annonce la mise à disposition générale de son DSP Commerce Max

(Boursier.com) — Criteo , spécialiste du Commerce Media, annonce la disponibilité générale et en self-service de son DSP (Demand Side paltform), Commerce Max. Celui-ci offre aux annonceurs et aux agences un point d'entrée unique pour accéder à l'inventaire média "on-site" des retailers et "off-site" via des éditeurs premium.

En complément de Commerce Max, Criteo annonce également le développement de sa nouvelle gamme de solutions de monétisation au service des retailers : une suite d'outils leur permettant d'accéder à une demande jusqu'ici inaccessible, en ouvrant la voie à une intégration sans coutures des technologies de monétisation au sein des marketplaces et en magasin.

Le retail media s'est révélé extrêmement efficace pour les retailers cherchant à développer des sources de revenus supplémentaires. Les annonceurs et les agences ont, quant à eux, profité de ce nouveau levier pour accompagner les consommateurs dans le parcours d'achat. Cependant, jusqu'ici, la fragmentation du secteur a empêché l'ensemble de ces acteurs d'en exploiter tout le potentiel.

"Notre objectif est d'offrir à tous les acteurs du commerce la possibilité d'activer et de commercialiser des audiences d'ores et déjà identifiées comme des acheteurs potentiels. Ce processus doit être fluide et doit résoudre les problématiques liées à la fragmentation", a déclaré Megan Clarken, PDG de Criteo. "Avec le lancement de Commerce Max, nous équipons nos clients avec les bons outils pour créer un écosystème retail media plus cohérent qui, in fine, apportera plus d'uniformité au marché publicitaire dans son ensemble".

Le déploiement de Commerce Max a débuté en 2022 par un test avec Best Buy, le principal distributeur électronique grand public, et avec l'agence média GroupM, en tant que partenaire Alpha exclusif. Au cours de cette période, Commerce Max a séduit 10 retailers, dont Best Buy, Macy's et Shipt, en leur permettant, grâce à sa plateforme, de doubler les taux de conversion à la fois lors de la diffusion de publicités on-site et off-site.