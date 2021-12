Criteo annonce être entré en négociation exclusive afin d'acquérir IPONWEB

(Boursier.com) — Criteo S.A., entreprise mondiale de technologie fournissant la première plateforme Commerce Media au monde, annonce être entré en négociation exclusive afin d'acquérir IPONWEB, une société AdTech leader sur le marché, fournissant des solutions globales de media trading de premier plan, pour 380 millions de dollars, financés en liquidités et en actions propres CRTO. Avec cette acquisition, Criteo accélère ses plans stratégiques, qui visent à façonner le futur du Commerce Media et à offrir les meilleures audiences commerciales à grande échelle aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de médias sur l'Internet ouvert.

La plateforme Commerce Media de Criteo est conçue pour offrir aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de médias un accès direct aux audiences commerciales sur l'Internet ouvert. En connectant au sein de son vaste réseau les données first-party des professionnels du marketing et des propriétaires de médias, Criteo propose des solutions publicitaires transparentes, axées sur l'audience et ce, tout au long de la chaîne de valeur. Cette approche permet aux marques de susciter la préférence des consommateurs par le biais de campagnes de TV Connectée, de promouvoir des publicités relatives à leurs produits sur les sites Web et les applications des commerçants, ou encore à acquérir des clients de façon directe.

Depuis plus de 20 ans, la technologie d'IPONWEB contribue à alimenter un écosystème publicitaire ouvert et diversifié, en créant des solutions pour les propriétaires de médias, les agences de publicité et les spécialistes du marketing. Elle offre notamment une infrastructure de trading media à l'ensemble de l'industrie de l'AdTech.

Avec ce projet d'acquisition, Criteo accélère sa stratégie de Commerce Media Platform et propose une meilleure maitrise à ses clients annonceurs - et leurs agences partenaires -, en tirant parti au mieux des solutions DSP et SSP bien établies d'IPONWEB. Cette acquisition élargit également les opportunités de monétisation des propriétaires de médias et offre des services essentiels pour la gestion des données first-party dans l'ensemble de l'écosystème. Avec IPONWEB, Criteo affirmera sa position de partenaire Commerce Media de choix sur l'Internet ouvert dans le monde de l'après-cookies et des identifiants tiers.

La technologie et la culture ouvertes d'IPONWEB sont parfaitement alignées avec la vision de Criteo: soutenir un internet équitable et ouvert, où la technologie permet aux consommateurs, aux spécialistes du marketing et aux propriétaires de médias, de découvrir, d'innover et de choisir. Les deux entreprises partagent une forte culture d'ingénierie pour innover et résoudre des problèmes complexes à grande échelle. Elles sont également mondiales avec de profondes racines européennes qui reposent à la fois sur le respect de la vie privée, la gestion de données sophistiquées et sur l'Intelligence Artificielle.

"Unir nos forces avec IPONWEB accélère fortement l'exécution de notre stratégie de plateforme Commerce Media", a déclaré Megan Clarken, CEO de Criteo. "Il s'agit d'un moment décisif dans la transformation de Criteo, dans l'optique de générer une croissance durable et une diversification de nos revenus, tout en créant de la valeur pour l'ensemble des parties prenantes dès le premier jour. Nos clients pourront bénéficier de capacités full-funnel améliorées avec des outils en libre-service encore plus flexibles, tout en continuant à tirer parti des données commerciales uniques de Criteo pour cibler leurs actions, mesurer leurs performances et générer des résultats supérieurs."