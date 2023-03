Criteo acquiert Brandcrush pour accélérer ses solutions retail media offline

(Boursier.com) — Criteo , le spécialiste du commerce media, annonce aujourd'hui l'acquisition de Brandcrush, une société basée en Australie, dont la plateforme permet l'achat et la vente de retail media, y compris des médias offline.

Grâce à cette acquisition, Criteo offre aux retailers une solution globale de monétisation omnicanale, et leur permet ainsi de gérer l'ensemble de leur inventaire média, tant en e-commerce qu'en magasin. Parallèlement, elle permet aux marques et aux agences de découvrir et d'acheter facilement les espaces médias auprès de retailers de premier plan.

De plus, cette acquisition permet à Criteo d'élargir sa présence ainsi que ses prestations dans la région Asie-Pacifique - un marché en forte croissance sur le segment du retail media - et renforce ainsi le leadership mondial de Criteo dans ce domaine.

Le retail media représente une source de revenus de plusieurs milliards de dollars pour les retailers. Néanmoins, beaucoup d'entre eux s'appuient encore sur des outils désuets tels que les e-mails et feuilles de calcul pour la gestion du packaging de l'offre, de la disponibilité et de la vente de leur inventaire. Ils peuvent également se voir obligés d'adapter leurs systèmes CRM existants pour répondre aux besoins de leurs activités retail media.

En s'appuyant sur Brandcrush, les retailers peuvent activer une solution spécialement conçue pour la gestion des bons de commande retail media, des inventaires et des fournisseurs sur tous les canaux. De plus, les retailers peuvent proposer une offre en libre-service qui permet de trouver et de réserver des options publicitaires sur leurs points de vente, et peuvent ainsi générer des revenus incrémentaux sans augmenter leurs coûts fixes.

"Alors que les professionnels du marketing continuent d'investir dans le retail media, le hors ligne apparaît comme un nouveau défi. Les marques et les agences doivent être en mesure de planifier, d'exécuter et de mesurer leurs campagnes de manière efficace et intégrée", explique Sherry Smith, General Manager of Global Enterprise chez Criteo. "Brandcrush répond directement au besoin actuel du marché en matière de gestion consolidée de la publicité online et offline. En combinant la force de nos solutions, nous faisons des stratégies retail média omnicanales une réalité tangible, et permettons aux retailers de gérer l'ensemble de leurs écosystèmes retail media".