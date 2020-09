Crit : perte nette de 10,1 ME sur les six premiers mois de l'année

Crit : perte nette de 10,1 ME sur les six premiers mois de l'année









(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel de Crit ressort à 814,1 ME en repli de 33,9%.

Le résultat opérationnel courant ressort à -1,5 ME contre 57,7 ME.

Le résultat net part du Groupe est de -10,1 ME contre 32,5 ME.

Au 30 juin 2020, Crit affiche une capacité d'autofinancement de 69 ME, 610 ME de capitaux propres et une trésorerie nette de 274 ME. Ainsi, la société estime disposer d'une situation financière solide lui permettant de traverser la crise et d'envisager l'avenir avec confiance.