Creval rejette l'offre améliorée du Crédit Agricole

Crédit photo © Philippe Wojazer / Reuters

(Boursier.com) — Crédit Agricole a rehaussé son offre sur Creval mais le Conseil de la banque transalpine juge cette nouvelle proposition toujours insuffisante. De plus, Credito Valtellinese considère que l'augmentation supplémentaire du prix de l'offre de 0,3 euro par action est conditionnée à un seuil de souscription élevé de 90% qui ne permet pas aux actionnaires de se faire "une évaluation certaine du montant total offert" par la banque verte.

Face à la grogne de Creval et de ses principaux actionnaires, le CA, via sa filiale italienne, a annoncé la semaine passée avoir relevé son offre sur l'établissement italien de 10,5 à 12,20 euros par action. Si elle parvient à obtenir 90% des actions en circulations, la banque verte paiera un supplément de 0,30 euro par action, valorisant ainsi Creval environ 856 millions d'euros. Mais cette proposition " sous-évalue encore " Creval, selon son Conseil.

Melqart Asset Management, qui détient 4,8% de Credito Valtellinese, a également rejeté la dernière offre de la banque française. "Nous trouvons la nouvelle offre décevante et encore bien loin de ce que nous pensons être un niveau acceptable", a déclaré le patron du fonds londonien, Michel Massoud, dans une interview accordée à 'Bloomberg'. "Nous ne présenterons pas nos titres à l'offre". Il se joint ainsi à Petrus Advisers qui avait dès lundi repoussé la nouvelle approche du CA.

Du côté du CA, on confirme "la logique stratégique et industrielle d'une opération qui sera porteuse de croissance et de bénéfices pour les clients, les entreprises et le territoire, à travers la création d'un grand groupe bancaire italien, tout en préservant les valeurs communes sous-jacentes qui caractérisent les groupes Crédit Agricole et CreVal, et confirme que le prix de 12,2 euros (dividende cumulé) par action avec un supplément de 0,3 euro en cas de dépassement du seuil de 90%, et donc pour un total maximum de 12,5 euros (dividende cumulé) par titre, doit être considéré comme final et définitif".