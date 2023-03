Credit Suisse va emprunter jusqu'à 50 Mds de francs suisses auprès de la banque centrale suisse

(Boursier.com) — Credit Suisse qui est tombé au plus bas de son histoire en bourse mercredi, à 1,70 CHF, annonce qu'il empruntera jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50 milliards d'euros) auprès de la banque centrale suisse, pour renforcer ses liquidités dans le cadre d'une "action décisive". L'institution bancaire suisse a déclaré hier soir qu'elle était "disposée à fournir des liquidités à la banque".

L'emprunt se fera dans le cadre d'une facilité de prêt couverte et d'une facilité de liquidité à court terme, entièrement garanties par des actifs de haute qualité. Credit Suisse a également annoncé des offres de titres de créance de premier rang pour un montant de 3 milliards de francs.

"Des décisions nécessaires"

"Ces liquidités supplémentaires soutiendront nos activités principales et nos clients alors que nous prendrons les décisions nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, axée sur les besoins des clients", a souligné la direction du Credit Suisse. Hier, le principal actionnaire de la banque, la Saudi National Bank, avait exclu d'investir plus avant pour soutenir l'établissement en difficulté. Ammar Al Khudairy, le président du groupe saoudien, avait indiqué que la réponse était "négative", concernant un éventuel soutien additionnel, "pour de nombreuses raisons en dehors de la raison la plus simple qui est réglementaire et statutaire"..."Nous ne pouvons pas parce que nous passerions sur les 10%", avait ajouté le dirigeant, ce qui avait contribué à alimenter le courant vendeur sur les marchés. La banque saoudienne avait acquis une participation de près de 10% l'année dernière en participant à une levée de fonds de Credit Suisse et s'était engagée à investir jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses.

La banque avait dévoilé en début de semaine le détail de son rapport annuel. Elle a dans ce cadre admis des "faiblesses importantes" des contrôles internes sur les rapports financiers. Dans son rapport d'audit, le cabinet PwC avait émis quant à lui une opinion défavorable sur l'efficacité des contrôles internes de l'établissement. Le Credit Suisse a enregistré des sorties de fonds de plus de 110 milliards de francs suisses durant le quatrième trimestre. Le groupe a précisé que les flux sortants s'étaient stabilisés à des niveaux beaucoup plus bas mais qu'ils ne se sont pas encore inversés...