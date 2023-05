Credit Suisse : un actionnaire attaque UBS en justice

(Boursier.com) — Nouvel épisode dans la saga UBS/Credit Suisse. Un actionnaire du Credit Suisse, dont le nom n'a pas filtré, poursuit UBS Group en justice. Selon 'Bloomberg' qui a eu possession de la plainte, il réclame au moins 1,06 million de francs (1,17 million de dollars), affirmant avoir été lésé par la prise de contrôle de la banque en détresse par le gouvernement puis son rival. L'investisseur estime qu'UBS a été injustement en mesure de racheter les actions à un prix de 0,76 franc suisse - bien en deçà du cours de clôture de 1,86 franc suisse du 17 mars, le dernier jour de bourse précédant le sauvetage express du CS.

"Dans une OPA, les actions commandent normalement une prime élevée", a écrit l'avocat Dimitri Santoro au nom de son client. Offrir aux actionnaires moins que le cours de l'action alors en vigueur allait à l'encontre de toutes les conventions de rachat et ignore la valeur plus large du Credit Suisse, selon lui. La plainte a été déposée par l'avocat devant le tribunal de commerce de Zurich. Des responsables du gouvernement helvète ont indiqué que le Credit Suisse aurait fait faillite le lendemain sans un sauvetage express et que sa reprise par UBS était la moins mauvaise option.

Nul doute que cette plainte sera suivie de près par d'autres actionnaires de la banque alors qu'au moins 230 réclamations représentant quelque 2.500 obligataires lésés ont été déposées en Suisse depuis mars au sujet de la dépréciation controversée des obligations appelées AT1. Credit Suisse a en effet ramené à zéro la valeur de son portefeuille d'obligations Additional Tier 1 alors que celles-ci avaient une valeur nominale de 17 milliards de dollars.