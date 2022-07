Credit Suisse taillerait dans les effectifs de sa banque d'investissement en Asie

(Boursier.com) — Le Credit Suisse taille encore dans ses effectifs. Le groupe financier aurait supprimé plus de 25 postes au sein de sa banque d'investissement en Asie alors que le prêteur suisse devrait essuyer une troisième perte trimestrielle consécutive et doit aussi faire face à un affaiblissement des perspectives de croissance de l'économie mondiale. Selon les 'traditionnelles' personnes proches du dossier citées par 'Bloomberg', les réductions de ces dernières semaines ont touché diverses activités, y compris le 'deal-making' et le trading. Ces suppressions d'emplois font partie d'un effort mondial de réduction des coûts, et d'autres réductions pourraient suivre, précise l'agence.

"Comme dans toute organisation, l'attrition et le roulement des employés font naturellement partie de l'exécution disciplinée de notre activité. Le Credit Suisse examine et réaffecte en permanence ses ressources et son capital humain pour répondre à l'évolution des opportunités du marché ", a déclaré la banque dans un communiqué. "L'APAC est un marché de croissance important pour le Credit Suisse et nous nous engageons à investir dans la région à long terme".