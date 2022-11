Credit Suisse : S&P dégrade sa note crédit

(Boursier.com) — S &P Global Ratings dégrade déjà le Credit Suisse. Moins d'une semaine après la présentation d'un nouveau plan de restructuration qui l'amènera à supprimer des milliers d'emplois et à se recentrer vers la gestion de fortune, la banque helvète voit sa note de crédit long terme dégrader par S&P.

"Nous voyons des risques d'exécution importants dans un environnement économique et de marché qui se détériore et volatil et notons que certains détails concernant les ventes d'actifs restent flous", souligne l'agence, qui abaisse sa note crédit long terme de 'BBB-' à 'BBB', avec une perspective s'table'.

L'établissement zurichois a dévoilé lundi les détails d'un plan visant à lever 4 milliards de francs suisses (4,04 milliards d'euros) pour financer la troisième tentative de redressement du groupe face à la pire crise de son histoire. Le président du Credit Suisse, Axel Lehmann, a déclaré que cet appel au marché rendrait le prêteur "solide comme un roc", l'aidant à mener à bien sa restructuration jugée vitale.