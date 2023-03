Credit Suisse s'enflamme en bourse avec le soutien de la BNS

(Boursier.com) — Credit Suisse, qui était tombé hier au plus bas historique en bourse de Zurich, rebondit ce jeudi de 23% à 2,1 francs suisses suite au soutien affirmé de la Banque nationale suisse. Le Credit Suisse a annoncé prendre "des mesures décisives pour renforcer de manière préventive sa liquidité". La banque de Zurich, très attaquée en bourse ces derniers jours suite aux effondrements des banques américaines Silicon Valley Bank et Signature Bank, a ainsi l'intention d'exercer son option d'emprunt auprès de la Banque nationale suisse (BNS) jusqu'à 50 milliards de francs suisses dans le cadre d'une facilité de prêt couverte ainsi que d'une facilité de liquidité à court terme, qui sont entièrement garanties par des actifs de haute qualité. Le Credit Suisse annonce également des offres de Credit Suisse International visant à racheter certains titres de créance senior d'OpCo pour un montant en espèces pouvant atteindre environ 3 milliards de francs.

Le Credit Suisse annonce ainsi son intention d'accéder à la facilité de prêt couverte de la BNS ainsi qu'à une facilité de liquidité à court terme pouvant atteindre environ 50 milliards de francs au total. Cette liquidité supplémentaire soutiendrait les activités principales et les clients du Credit Suisse, alors que l'établissement prend les mesures nécessaires pour créer une banque plus simple et plus ciblée, construite autour des besoins des clients.

Le Credit Suisse annonce également aujourd'hui qu'il lance une offre publique d'achat en espèces portant sur dix titres de créance senior libellés en dollars américains pour un montant total pouvant atteindre 2,5 milliards de dollars. Parallèlement, le Credit Suisse annonce une offre publique d'achat distincte portant sur quatre titres de créance senior libellés en euros pour un montant total pouvant atteindre 500 millions d'euros. Les deux offres sont soumises à diverses conditions énoncées dans les notes d'information respectives. Les offres expireront le 22 mars 2023, sous réserve des termes et conditions énoncés dans les documents d'offre. Les transactions sont "conformes à notre approche proactive de gestion de la composition globale de notre passif et d'optimisation des charges d'intérêts et nous permettent de profiter des niveaux de négociation actuels pour racheter des dettes à des prix attrayants", ajoute la banque.

Le CEO Ulrich Koerner a déclaré : "Ces mesures montrent une action décisive pour renforcer le Credit Suisse alors que nous poursuivons notre transformation stratégique pour apporter de la valeur à nos clients et aux autres parties prenantes. Nous remercions la BNS et la FINMA pour la mise en oeuvre de notre transformation stratégique. Mon équipe et moi sommes résolus à avancer rapidement pour offrir une banque plus simple et plus ciblée, construite autour des besoins des clients".

En tant que banque d'importance systémique mondiale, le Credit Suisse, à l'instar de ses homologues mondiaux, rappelle être soumis à des normes élevées en matière d'exigences de fonds propres, de financement, de liquidité et d'effet de levier. Fin 2022, le Credit Suisse affichait un ratio CET1 de 14,1% et un ratio moyen de couverture des liquidités (LCR) de 144%, qui s'est amélioré depuis pour atteindre environ 150% au 14 mars 2023. L'utilisation de la facilité de prêt couverte de 39 milliards de francs renforcera encore le LCR avec effet immédiat, insiste l'établissement. Le Credit Suisse adopte une position prudente face aux risques de taux d'intérêt. Le volume de titres à revenu fixe de duration n'est pas significatif par rapport au portefeuille global de HQLA (actifs liquides de haute qualité) et, en outre, est entièrement couvert contre les fluctuations des taux d'intérêt, ajoute le Credit Suisse. De plus, le portefeuille de prêts est fortement collatéralisé à près de 90%, avec plus de 60% en Suisse et un ratio moyen de provision pour pertes sur créances de 8 points de base sur les segments Wealth Management (gestion de fortune) et Swiss Bank (banque universelle).

Suite à l'annonce de la stratégie du groupe le 27 octobre 2022, le Credit Suisse dit avoir réalisé "des progrès significatifs vers cette transformation et selon un calendrier accéléré pour jeter les bases du nouveau Credit Suisse". Sa stratégie comprend des actions décisives pour restructurer radicalement la banque d'investissement, y compris la sortie substantielle du groupe des produits titrisés où la banque a déjà réalisé plus de 70% de la réduction d'actifs ciblée. La banque a également accéléré sa transformation des coûts et est en bonne voie pour réaliser environ 2,5 milliards de francs suisses de réductions de la base de coûts d'ici 2025, dont environ 1,2 milliard en 2023.

Le titre Credit Suisse avait plongé hier de 24% supplémentaires à Zurich à 1,697 franc suisse, au plus bas historique. Le principal actionnaire de la banque suisse, la Saudi National Bank, qui a vu la valeur de sa participation s'effondrer des mois durant, avait exclu d'investir plus pour soutenir l'établissement. Ammar Al Khudairy, le président du groupe saoudien, avait indiqué, cité par Bloomberg, que la réponse était "absolument négative", concernant un éventuel soutien additionnel, "pour de nombreuses raisons en dehors de la raison la plus simple qui est réglementaire et statutaire". "Nous ne pouvons pas parce que nous passerions sur les 10%", ajoutait le dirigeant, cité cette fois par Reuters. La banque saoudienne avait acquis une participation de près de 10% l'année dernière en participant à une levée de fonds de Credit Suisse et s'était engagée à investir jusqu'à 1,5 milliard de francs suisses.

Ammar Al Khudairy, interrogé par Reuters, avait ajouté tout de même que SNB était heureux du plan de redressement de Credit Suisse et ne pensait pas que la banque suisse allait avoir besoin de plus d'argent. Il a décrit l'investissement de SNB sur Credit Suisse comme "opportuniste" et non dépendant du temps. "C'est une banque très solide", a même affirmé Al Khudairy. "Si vous regardez leurs ratios, ils vont bien. Et ils opèrent sous un fort régime de régulation en Suisse et dans d'autres pays".

Le coût de l'assurance des obligations de la deuxième banque suisse contre le défaut avait également grimpé en flèche hier. Les swaps sur défaillance de crédit à cinq ans sur la dette du Credit Suisse s'étaient élargis jusqu'à un record de plus de 570 points de base.

La banque de Zurich avait dévoilé avant-hier son rapport annuel, qui avait été précédemment reporté. Elle y identifiait des "faiblesses importantes" des contrôles internes sur les rapports financiers et ajoutait qu'elle n'avait pas encore contenu les sorties de fonds des clients. Dans son rapport d'audit, le cabinet PwC avait émis quant à lui une opinion défavorable sur l'efficacité des contrôles internes de l'établissement. Le Credit Suisse a enregistré des sorties de fonds de plus de 110 milliards de francs suisses durant le quatrième trimestre. Le groupe précise que les flux sortants se sont stabilisés à des niveaux beaucoup plus bas mais ne sont pas encore inversés.