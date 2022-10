Credit Suisse s'écroule en bourse, y a-t-il le feu au lac ?

(Boursier.com) — Le Financial Times a rapporté dimanche que les dirigeants du Credit Suisse avaient passé le week-end à rassurer les investisseurs sur sa santé financière. Cela fait suite au mouvement sur les 'credit default swaps' (swaps sur défaillance de crédit) de la banque qui offrent une protection contre le défaut d'une entreprise, en forte hausse vendredi, atteignant leur plus haut niveau depuis au moins 10 ans. Le titre Credit Suisse s'effondre ce matin de 8% supplémentaires à 3,62 francs suisses. Il abandonne 27% sur un mois et près de 60% depuis le début de l'année.

Le groupe bancaire de Zurich est donc dans la tourmente. Le bien renseigné FT affirme que des cadres senior de l'établissement auraient donc contacté des clients importants après la forte progression des CDS suggérant des inquiétudes accrues sur la santé financière du groupe. Il s'agissait donc de rassurer rapidement les clients sur la situation de liquidité et la position de capital de la banque. "Les équipes se sont activement engagées auprès de nos principaux clients et contreparties ce week-end", a précisé un cadre cité par le Financial Times et impliqué dans les discussions. "Nous recevons aussi des appels de nos principaux investisseurs avec des messages de soutien".

Le cadre cité par le FT a toutefois démenti les récents articles de presse indiquant que le Credit Suisse avait formellement approché des investisseurs à propos d'une potentielle levée de fonds, insistant sur le fait que la banque tentait d'éviter un tel mouvement, avec un cours de bourse déjà au plus bas historique et des coûts d'emprunt accrus du fait des dégradations d'agences de notation.

Après la chute du titre le mois dernier, le directeur général Ulrich Körner avait adressé un message interne à l'échelle du groupe vendredi afin de rassurer déjà les équipes sur la situation financière de Credit Suisse, ajoute le FT. Les CDS, mesure du sentiment des investisseurs concernant le risque, avaient quant à eux bondi de plus de 50 points de base sur les deux semaines antérieures, atteignant 250 pb vendredi.

Le Financial Times cite par ailleurs une note sur les sujets à discuter avec les clients, adressée aux dirigeants de Credit Suisse dimanche, suite aux rumeurs ayant circulé sur les réseaux sociaux à propos de la santé de l'établissement. "Le Credit Suisse a une forte position de capital et de liquidité", affirmait la banque dans cette note, ajoutant que "les développements concernant le cours de bourse ne changent pas ce fait".

Un dirigeant d'une firme contactée par le Credit Suisse, cité par le FT, a affirmé pour sa part que son point de vue était que l'établissement suisse était "la pire grande banque en Europe", mais n'était pas en danger immédiat. "Je ne pense pas que ce soit une crise", a ajouté ce dirigeant, qui juge que la chute des cours reflète les profondes difficultés de la banque et l'absence de solution évidente.

Körner et le conseil d'administration de la banque présidé par Axel Lehmann, doivent présenter le 27 octobre un plan de réorganisation de l'activité afin de répondre aux inquiétudes des investisseurs, en marge de la publication des résultats du troisième trimestre. Des analystes de la Deutsche Bank ont estimé que la restructuration allait affecter la position de capital de Credit Suisse de 4 milliards de francs suisses. Une source du FT, cadre senior de la banque impliqué dans la présentation, a glissé que CS allait céder des actifs et désinvestir afin de financer ce "très fort pivot" à atteindre en vue du retour à une activité stable.

JP Morgan affirme pour sa part que compte tenu des données financières de la banque au terme du deuxième trimestre, le capital et les liquidités seraient "sains". La banque avait indiqué son intention à court terme de maintenir son ratio de capital CET1 à 13-14%. Le ratio de fin de deuxième trimestre était bien dans cette fourchette et le ratio de couverture des liquidités était au-dessus des exigences. A la fin du premier semestre, le Credit Suisse disposait par ailleurs de 727 milliards de francs suisses d'actifs, soit environ 750 milliards d'euros.

Körner, qui dirigeait auparavant la branche de gestion d'actifs de CS, a été désigné en tant que CEO durant l'été afin de redresser les opérations de banque d'investissement et de réduire les coûts. Le FT estime que ces actions devraient se traduire par des milliers de suppressions de postes. Enfin, le dernier plan du conseil d'administration serait de scinder la banque d'investissement en trois et de recréer une 'bad bank' pour les actifs à hauts risques et les unités destinées à sortir du périmètre.

Quoi qu'il en soit, on comprend que la banque va connaître un mois d'octobre particulièrement chahuté, au moins jusqu'à la présentation officielle de ses plans. En attendant, Körner aurait conseillé à ses équipes de "rester disciplinées et plus proches que jamais des clients et collègues".