Credit Suisse racheté par UBS, les banques centrales solidaires

(Boursier.com) — UBS va finalement racheter le Credit Suisse à l'issue d'un week-end d'intenses négociations pour un montant de 3 milliards de francs suisses (3,04 milliards d'euros), en assumant jusqu'à 5,4 milliards de dollars (5,05 milliards d'euros) de pertes, dans le cadre d'une fusion entre les deux banques suisses sous la houlette des autorités locales. Les autorités ont été contraintes de mettre en oeuvre un plan pour éviter qu'une crise de confiance autour de Credit Suisse ne se propage à l'ensemble du système financier.

Le président d'UBS, Colm Kelleher, a déclaré que la banque d'investissement de Credit Suisse allait être liquidée. UBS anticipe des économies annuelles de l'ordre de 7 milliards de dollars d'ici à 2027.

La Banque nationale suisse a précisé que l'accord entre Credit Suisse et UBS comprenait 100 milliards de francs suisses (101,2 milliards d'euros) d'aides destinées aux liquidités des deux groupes. Selon les modalités de l'opération de rachat, entièrement en titres, les actionnaires du Credit Suisse recevront une action UBS pour 22,48 actions Credit Suisse détenues, ce qui équivaut à 0,76 franc suisse par action, soit pour un montant total de 3 milliards de francs suisses, a précisé UBS, contre un dernier cours coté de 1,86 CHF vendredi.

Credit Suisse a par ailleurs ramené à zéro la valeur de son portefeuille d'obligations Additional Tier 1. Ces obligations ont une valeur nominale de 17 milliards de dollars.

Réponse coordonnée

En signe d'une réponse mondiale coordonnée, la Banque centrale européenne s'est engagée à soutenir les banques de la zone euro en leur accordant des prêts si nécessaire, ajoutant que le sauvetage de Credit Suisse par les autorités suisses était "déterminant" pour rétablir le calme. "Le secteur bancaire de la zone euro est résistant, avec des positions solides en termes de capital et de liquidités", estime la BCE. "Dans tous les cas, notre boîte à outils politique est entièrement équipée pour fournir un soutien en liquidités au système financier de la zone euro si nécessaire et pour préserver la transmission harmonieuse de la politique monétaire", a ajouté l'institut de Francfort.

Le président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, et la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, ont également salué l'annonce des autorités suisses visant à assurer la stabilité financière et la Banque d'Angleterre a applaudi les mesures prises par les autorités suisses tout en assurant que le système bancaire britannique était "bien financé".

Solution trouvée

"Avec le rachat de Credit Suisse par UBS, une solution a été trouvée pour assurer la stabilité financière et protéger l'économie suisse dans cette situation exceptionnelle", ont déclaré la BNS et d'autres autorités du pays. La Finma, l'autorité de régulation des marchés financiers, a indiqué avoir approuvé le rapprochement entre UBS et Credit Suisse. Elle a ajouté noter un risque que Crédit Suisse devienne "illiquide", même si la banque restait solvable, et qu'il était "nécessaire que les autorités agissent".

Rappelons que le Credit Suisse avait déjà obtenu la semaine dernière une garantie de refinancement jusqu'à 50 milliards de francs suisses (50 milliards d'euros) auprès de la banque centrale suisse, pour renforcer ses liquidités et éviter un mouvement de panique sur les marchés financier.

La banque avait dévoilé un peu plus tôt le détail de son rapport annuel... Elle avait dans ce cadre admis des "faiblesses importantes" des contrôles internes sur les rapports financiers. Dans son rapport d'audit, le cabinet PwC avait émis quant à lui une opinion défavorable sur l'efficacité des contrôles internes de l'établissement. Le Credit Suisse a enregistré des sorties de fonds de plus de 110 milliards de francs suisses durant le quatrième trimestre.