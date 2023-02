Credit Suisse : le titre au tapis !

(Boursier.com) — Credit Suisse perd plus de 5,5% ce mardi et évolue au plus bas historique à Zurich. Une nouvelle 'affaire' plane au-dessus de la banque helvète : le régulateur suisse des marchés financiers cherche à savoir si des commentaires récents de représentants de la banque dont le président, Axel Lehmann, étaient 'trompeurs'.

Selon les informations dévoilées hier soir par 'Reuters', la Finma cherche à établir dans quelle mesure le dirigeant et d'autres personnes du Credit Suisse étaient conscients que les clients continuaient à retirer des fonds de la banque lorsqu'il a déclaré, dans deux interviews distinctes, que les sorties avaient cessé. Dans un entretien accordé à 'Bloomberg TV' le 2 décembre, A.Lehmann a affirmé que les sorties "se sont pratiquement arrêtées" après avoir révélé le 23 novembre la perte de 84 milliards de francs d'actifs de clients. Le 1er décembre, le président du CS avait affirmé au 'Financial Times' qu'après de fortes sorties en octobre, celles-ci s'étaient "fondamentalement arrêtées" et "partiellement inversées".

Ces remarques ont été faites avant la clôture d'une levée de fonds cruciale de 4 milliards de dollars et ont contribué à mettre fin à l'hémorragie de l'action : le 2 décembre, le titre a rebondi de plus de 9%. Selon les sources de l'agence, A.Lehmann n'a peut-être pas été informé correctement avant de faire ces commentaires.

Lors de la publication des résultats annuels du CS le 9 février, la direction a précisé que les clients avaient retiré 110,5 milliards de francs suisses de la banque au cours des trois derniers mois de 2022. En réponse à une question sur la répartition des retraits au cours de la période, le directeur général Ulrich Koerner a déclaré aux analystes ce jour-là que plus de 85% des sorties de fonds au cours du dernier trimestre ont eu lieu en octobre et novembre. Jusqu'à 17 MdsF ont ainsi pu être retirés de l'établissement sur le mois de décembre, après les déclarations de son président.

"Axel Lehmann a-t-il été insuffisamment informé ou a-t-il consciemment ou délibérément occulté la question ?", déclare l'analyste Daniel Bosshard. "Quoi qu'il en soit, c'est encore un autre chapitre peu glorieux de l'histoire du Credit Suisse". "Nous pensons que la Finma ne chercherait pas à déstabiliser davantage la banque en le poursuivant de manière agressive", indique pour sa part à 'Bloomberg' Adam Terelak, analyste actions chez Mediobanca. "Cela ne fait qu'ajouter un autre casse-tête à la banque qui peine à se stabiliser après des sorties de fonds record de ses clients".

Répondant à une demande de commentaire de 'Reuters' sur les résultats du 9 février, la Finma a déclaré dans un communiqué que si les tampons de liquidité du Credit Suisse ont eu un effet stabilisateur, le régulateur "surveille les banques de très près dans de telles situations", faisant référence aux sorties de fonds, qui "étaient effectivement importantes" au quatrième trimestre.