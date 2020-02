Credit Suisse : le DG Tidjane Thiam démissionne !

(Boursier.com) — Tidjane Thiam démissionne ! Le Credit Suisse a annoncé ce matin le départ de son directeur général, qui n'aura finalement pas résisté à " l'affaire des filatures ". Thomas Gottstein, qui dirigeait jusqu'à présent les activités de l'établissement en Suisse, prendra le relais de celui qui était en poste depuis 2015 la semaine prochaine après la présentation des comptes annuels de la banque zurichoise. Le conseil d'administration de Credit Suisse a par ailleurs réaffirmé son soutien à son président Urs Rohner afin qu'il reste jusqu'au terme de son mandat en avril 2021.

The Board of Directors of Credit Suisse Group has unanimously accepted the resignation of Tidjane Thiam and appointed Thomas Gottstein as the new CEO of Credit Suisse Group AG. >— Credit Suisse (@CreditSuisse), via Twitter

Tidjane Thiam, DG sortant du groupe Crédit Suisse, a déclaré : "J'ai convenu avec le conseil d'administration que je quitterai mon poste de DG. Je suis fier de ce que l'équipe a accompli pendant mon mandat. Nous avons transformé le Credit Suisse. Nous avons notamment développé notre principale franchise de gestion de fortune, redynamisé nos activités sur les marchés mondiaux et adopté une approche régionale sur mesure pour la couverture de la clientèle".

L'affaire "d'espionnage" qui vaut son poste à Tidjane Thiam trouve son origine dans le départ l'été dernier chez la concurrente UBS de l'ancien directeur de la branche gestion de fortune de Credit Suisse, Iqbal Kahn. Redoutant que ce banquier star ne débauche d'ex-collaborateurs, Credit Suisse a monté une opération de surveillance, recrutant des détectives privés pour le prendre en filature. La mission a duré entre le 4 et le 17 septembre, date à laquelle Iqbal Kahn a repéré ces détectives alors qu'il circulait dans Zurich avec son épouse. Sa plainte pour menace et coercition a fait éclater l'affaire, ébranlant un milieu bancaire suisse plus habitué à la discrétion.